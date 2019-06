Russia: caso Golunov, nuova manifestazione oggi a Mosca per chiedere modiche a legislazione

- A Mosca si è tenuta una nuova manifestazione contro l’arresto del giornalista Ivan Golunov. I manifestanti sono scesi per le strade della capitale, scandendo lo slogan “legge e giustizia per tutti". All'evento hanno preso parte circa 1.600 persone, tra cui giornalisti, imprenditori, e attivisti delle organizzazioni civili. Il presidente dell'Unione dei giornalisti della Federazione russa, Vladimir Soloviev, ha espresso l'auspicio di "indagini complete e trasparenti su tutte le circostanze connesse alla detenzione di Ivan Golunov", secondo quanto riferito dal quotidiano "Rossijskaja Gazeta". Le manifestazioni, inizialmente legate al caso del giornalista di Meduza accusato di narcotraffico, hanno puntato l’attenzione dell’opinione pubblica sulla necessità di modificare la legislazione in ambito penale.(Rum)