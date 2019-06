Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia Claudia Maria Terzi interverrà domani, lunedì 17 giugno, al convegno '#Sostenibilità Lecco: buone pratiche e strategie per implementare la mobilità dolce dei territori'.Palazzo delle Paure, piazza XX Settembre 22 - Lecco (ore 10.00)L'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli, interviene all'Assemblea Generale Confindustria che ha per tema 'Il coraggio delle scelte. La forza del territorio di fronte alle sfide decisive'. Intervengono, tra gli altri, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi, il presidente di Riso Scotti spa Dario Scotti e il sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi. Previsto l'intervento del ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo Gian Marco Centinaio. Pertecipa l'assessore alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità della Regione Lombardia, Silvia Piani.Riso Scotti spa, via A. Scotti 2 - Pavia (ore 10.30)L'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda della Regione Lombardia, Lara Magoni, partecipa alla conferenza stampa di presentazione del progetto "Ragazzi on the road".Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone, via F.Filzi, 22 (ore 12.00)L'assessore all'Autonomia e Cultura di Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, intervienealla tavola rotonda dal titolo 'Energia per PMI', organizzata da API (Associazione Piccole e MedieIndustrie), in collaborazione con Edison.Edison spa - Sala azionisti, Foro Buonaparte 31 (ore 10.30)Presentazione della 12esima edizione di "Ragazzi on the road". Intervengono, tra gli altri, l'assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato, il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi e i consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza Giovanni Malanchini e Dario Violi e il presidente dell'associazione "Ragazzi On The Road" Giancarlo Bassi.Palazzo Pirelli - Sala Gonfalone, via Fabio Filzi 22 (ore 12.00)L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi partecipa alla conferenza dal titolo 'Florovivaismo in Lombardia: problemi e prospettive', organizzato da 'AssoFloro', Coldiretti Lombardia e Symbola, con il patrocinio della Regione Lombardia.Palazzo Pirelli - Sala Pirelli, via F. Filzi 22 (ore 14.30)Conferenza dopo giunta con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e gli assessori interessati.Palazzo Lombardia - Sala stampa, 11° piano, ingresso N1, piazza Città di Lombardia 1 (ore 15.30)L'assessore all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli interviene all'incontro dal titolo 'Cattaneo dopo Cattaneo. 150 anni dopo Carlo Cattaneo e 220 anni dopo Giuseppe Parini', nell'ambito del palinsesto 'Aspettando La Milanesiana', in collaborazione con la Fondazione Corriere della sera.Fondazione AEM, piazza Po 3 (ore 18.00) (segue) (Rem)