Kosovo: presidente Thaci, Spagna riconosca nostra indipendenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli Stati Uniti sono fieri dell'intervento Nato in Kosovo" che fermò il "genocidio" voluto dall'ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic, ha dichiarato il vice assistente del segretario di Stato Usa, Matthew Palmer, partecipando a Pristina alla cerimonia per il 20mo anniversario dell'ingresso delle truppe dell'Alleanza atlantica nel paese balcanico. Alla presenza dei vertici politici kosovari, Palmer ha ricordato i soldati "che hanno dato la loro vita in servizio" riaffermando "il nostro impegno per costruire pace e prosperità". "Pristina e Belgrado devono lavorare insieme per conto delle vittime. Gli Stati Uniti d'America sono vicini al Kosovo e incoraggiano i suoi progressi. Kosovo e Serbia devono continuare il dialogo verso il reciproco riconoscimento tra i due paesi", ha dichiarato Palmer invitando a procedere in questo senso "quanto prima", anche sulla scia del recente accordo tra Grecia e Macedonia del Nord. (segue) (Kop)