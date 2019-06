I fatti del giorno - Balcani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Serbia: presidente Thaci, coordinamento Ue-Usa necessario per accordo - Solo un intenso coordinamento tra Unione europea e Stati Uniti potrà portare ad un accordo sulla normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia: lo ha detto il presidente kosovaro Hashim Thaci parlando ad una cerimonia di premiazione a Tirana. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", Thaci ha detto che la storia del Kosovo "un pieno di successi locali ed internazionali", in quanto Pristina è stata riconosciuta come uno Stato indipendente da 160 paesi diventando membro di 200 organizzazioni internazionali. "Il Kosovo, come Stato, ha i suoi partner ed i suoi seguaci, i suoi amici così come i suoi oppositori lungo il percorso euro-atlantico", ha dichiarato Thaci dicendosi "certo del futuro nella Nato e nell'Ue" verso cui Pristina si sta muovendo "lentamente ma sicuramente". (segue) (Res)