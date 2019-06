Albania-Kosovo: al via da oggi riduzione tariffe roaming

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi entra in vigore la riduzione delle tariffe roaming fra l'Albania e il Kosovo. La decisione è stata presa nel corso di una riunione congiunta delle rispettive autorità per le comunicazioni dei paesi tenutasi a Tirana lo scorso 15 maggio. La proposta per la riduzione delle tariffe roaming è stata lanciata nel corso della riunione congiunta dei governi lo scorso novembre a Peja, in Kosovo, dove è stato siglato anche l'apposito accordo. Ad approfittarne della decisione saranno di più i cittadini del Kosovo, i quali visitano l'Albania specie durante la stagione estiva. Nel 2018 gli utenti del Kosovo hanno speso tramite il servizio roaming in Albania 1,7 milioni di minuti, 13,6 milioni di sms e 82 mila gigabite di internet. Le tre società di telefonia mobile in Albania avrebbero realizzato un guadagno al netto pari a circa 150 mila euro.(Alt)