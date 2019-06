Kosovo-Serbia: presidente Thaci auspica che vertice di Parigi apra la strada ad accordo

- Il vertice di Parigi, convocato per il prossimo primo luglio dal presidente francese Emmanuel Macron e dal cancelliere tedesco Merkel, aprirà la strada per un accordo tra Serbia e Kosovo. Lo ha detto il presidente kosovaro, Hashim Thaci, in un'intervista al settimanale francese "L’Express". Rispetto al prossimo incontro con la controparte serba, Aleksandar Vucic, a Parigi, il capo di Stato ha auspicato che i colloqui possano “spianare la strada per un accordo con la Serbia”. “Se non riusciremo a stabilire buoni rapporti con Belgrado – ha aggiunto - non diventeremo mai membri dell'Unione europea o della Nato. Questa è un'opportunità d'oro. Se perdiamo questa opportunità, i nostri figli saranno quelli che pagheranno per questa perdita”. Secondo Thaci, in caso di ulteriore stallo nei negoziati per la normalizzazione dei rapporti, si andrebbe incontro ad un "conflitto congelato, una situazione che rischierebbe di intensificarsi in qualsiasi momento”. Il presidente kosovaro si è detto “fiducioso nel pragmatismo e nella visione” del presidente francese, Emmanuel Macron. “È consapevole del problema e sa che è importante per l'Europa”, ha aggiunto. (segue) (Kop)