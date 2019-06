Colombia: presidente Duque inizia domani tour in Europa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì il presidente colombiano si trasferirà a Ginevra, per sostenere incontri con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e con l'ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). Al centro dei colloqui il tema delle migrazioni a seguito della crisi economica e politica in Venezuela. Secondo l'Unhcr e l'Oim il numero di migranti venezuelani ha superato quota quattro milioni e in gran parte - circa 1,3 - sarebbe riparato proprio in Colombia. Duque, a capo di un governo fortemente impegnato nel chiedere la rinuncia del presidente Nicolas Maduro e nel denunciare le ripercussioni regionali dell'emergenza venezuelana, ha anche in agenda un intervento all'Organizzazione internazionale del lavoro (Oit). (segue) (Mec)