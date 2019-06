Colombia: presidente Duque inizia domani tour in Europa (5)

- Giovedì 20 Duque si trasferirà a Parigi per un incontro privato con il presidente francese Emmanuel Macron e un bilaterale con il presidente del Senato transalpino, Gérard Larcher. Nelle riunioni, riportano i media colombiani, verranno trattati temi reativi all'imprenditoria e allo sviluppo della Orange economy ("Economia naranja"), la catena produttiva di beni e servizi alla cui base ci sono opere di proprietà intellettuale. Nella stessa giornata è previsto il viaggio in Svizzera per un bilaterale con il presidente federale Ueli Mauer: l'incontro permetterà di affrontare il "processo di stabilizzazione e consolidamento della pace attraverso la legalità" nel paese andino. (segue) (Mec)