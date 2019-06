Siria: esercito governativo attacca con colpi di mortaio postazione militare turca a Idlib

- L’esercito siriano fedele al presidente Bashar al Assad ha attaccato per la seconda volta in tre giorni una postazione militare turca nella provincia di Idlib. Lo ha annunciato il ministero della Difesa turco. L’attacco è avvenuto con l’ausilio di mortai e artiglieria pesante. Il ministero della Difesa turco ha riferito che le sue forze ha risposto all’attacco e ha informato la Russia sull’incidente. L’attacco è stato lanciato dall’area di Bazan, controllata dalle forze governative siriane. La Russia, che sostiene il presidente siriano Bashar al Assad, e la Turchia, da lungo tempo sostenitrice dei ribelli, hanno appoggiato un accordo nel 2018 per istituire nella provincia di Idlib delle zone demilitarizzate con l’obiettivo di allentare gli scontri tra ribelli e il governo di Damasco. Tuttavia l’intesa è stata messa in discussione negli ultimi mesi a causa dell’offensiva lanciata dall’esercito siriano su Idlib e altre zone del nord ovest del paese.(Tua)