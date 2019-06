Salario minimo: M5s, fuga da contratti collettivi? E' falsità, nostro ddl parla chiaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro a palazzo Madama scrivono, in una nota, che "pur avendolo scritto nero su bianco nel testo del disegno di legge e ribadito più e più volte, c'è ancora chi, ultimo oggi il vicepresidente di Confindustria Maurizio Stirpe in un'intervista al 'Corriere della Sera', sostiene che con la nostra proposta sul salario minimo orario ci sarebbe una fuga dai contratti collettivi nazionali. Niente di più sbagliato. Se chi critica il disegno di legge a firma di Nunzia Catalfo lo avesse prima letto attentamente", continuano i parlamentari pentastellati, "si sarebbe reso conto che è vero l'esatto contrario, infatti il nostro obiettivo è quello di stabilire che nessun lavoratore possa guadagnare meno di quanto previsto dai Ccnl più rappresentativi e, comunque, mai meno di 9 euro lordi all'ora. Contemporaneamente, in questo modo viene rafforzata la contrattazione collettiva 'sana' e si contrastano i contratti pirata e il dumping salariale, quindi la concorrenza sleale. La fuga dai contratti collettivi", chiariscono i senatori del M5s, "si sarebbe potuta manifestare fissando un salario minimo fuori dai contratti collettivi nazionali, ma, come detto, nella proposta non c'è scritto questo. Un provvedimento così importante richiede la collaborazione di tutti gli attori in campo, in primis le associazioni sindacali e datoriali, purché i giudizi espressi", concludono gli esponenti del Movimento cinque stelle, "non vengano mossi da inutili pregiudizi". (Com)