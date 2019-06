Pd: Giachetti, da parte nostra nessuna irritazione per esclusione da segreteria

- Il parlamentare del Partito democratico, Roberto Giachetti, scrive in una nota che "stamani è stato frainteso il senso di un post ironico su Instagram in cui postando un video si prendevano le distanze dalle polemiche sulle nomine della segreteria del Pd. Da parte nostra non c'è stata nessuna irritazione per l'esclusione perché frutto di una scelta consapevole. Chiediamo a tutti di rettificare", conclude il deputato dem, "e di non fraintendere il senso del nostro messaggio". (Com)