Albania: leader opposizione Basha, nessun passo indietro nelle proteste

- Il primo ministro albanese Edi Rama sta conducente una tournée elettorale nel tentativo di “provocare panico e minacce” per il paese con la detenzione degli esponenti dell’opposizione. Lo ha detto il leader dell’opposizione albanese, Lulzim Basha, in una dichiarazione ripresa dai media nazionali. “Ho una brutta notizia per lui (Rama): l'Albania non sarà bruciata e l'opposizione non si tirerà indietro”, ha affermato il capo del Partito democratico albanese. Secondo Basha, il premier Rama avrebbe tenuto in stato di detenzione e arrestato “centinaia di civili e sostenitori dell'opposizione”, mentre ultimamente i leader locali del Partito socialista di Elbasani e Librazhd non spaventano nessuno al di fuori del loro stand. “Voglio assicurare al mio connazionale che non succederà niente di male”, ha concluso Basha. (segue) (Alt)