Albania: leader opposizione Basha, nessun passo indietro nelle proteste (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dallo scorso febbraio l'opposizione albanese di centro destra guidata da Lulzim Basha ha abbandonato il Parlamento, rinunciando in blocco ai mandati dei propri deputati e rivolgendosi alle proteste di piazza per chiedere le dimissioni del premier di centro sinistra Edi Rama e l'istituzione di un governo transitorio che prepari le elezioni anticipate. L'opposizione ha inoltre boicottato le amministrative previste il prossimo 30 giugno, minacciando di ostacolare il loro svolgimento. Lo scorso lunedì il presidente della Repubblica Ilir Meta ha firmato l'annullamento della data. Una decisione considerata in violazione alla costituzione dalla maggioranza che ieri ha dedicato al caso un'apposita seduta del parlamento. (segue) (Alt)