Albania: leader opposizione Basha, nessun passo indietro nelle proteste (8)

- Il presidente dell'Assemblea dell'Osce ha sottolineato che "il quadro legale albanese deve essere sostenuto e rispettato dai leader politici. Mentre l'Albania si prepara a presiedere l'Osce nel 2020 e attende una decisione del Consiglio europeo per l'apertura dei negoziati di adesione con l'Unione europea, è imperativo che tutte le parti interessate assumano le proprie responsabilità, che sono importanti per gli obiettivi strategici dell'Albania condivisi dal grande maggioranza della società albanese", ha sollecitato Tsereteli, aggiungendo che l'Assemblea parlamentare "rimane fiduciosa sul fatto che, con la necessaria volontà politica, gli attori politici albanesi possiedono tutte le competenze necessarie per guidare il paese in avanti e offrire il lato migliore dell'Albania all'Osce", ha affermato. (Alt)