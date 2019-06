Moldova-Russia: presidente Dodon conferma buoni rapporti tra i due paesi

- La Moldova avrà buone relazioni con la Russia. Lo ha detto il presidente della Moldova, Igor Dodon, in un'intervista al programma Vesti Nedeli trasmesso dall’emittente televisiva “Rossiya-1”. "Negli ultimi 2-3 anni, il governo moldavo ha praticamente bloccato tutti i contatti con la Russia, e devo dire che abbiamo ottimi rapporti con la Russia", ha detto Dodon. Secondo il capo di Stato, le relazioni tra Chisinau e Mosca dipendono in gran parte dal governo del suo paese. La crisi istituzionale in Moldova sembra essere stata superata dopo le dimissioni del governo del Partito democratico moldavo (Pdm) e la decisione di ieri della Corte costituzionale moldava di annullare le sentenze sullo scioglimento del Parlamento e sulle elezioni anticipate. Il nuovo esecutivo di Maia Sandu si è riunito per il suo primo incontro sabato. (segue) (Rum)