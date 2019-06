Albania: “Financial Times”, Tirana spera in riforma giudiziaria per adesione all'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania spera nel completamento della sua riforma giudiziaria per l'adesione all'Unione europea, dato che per oltre due anni il paese ha avviato il processo di riforma con l'assistenza di Ue e Usa. E’ quanto scrive oggi il quotidiano economico britannico “Financial Times”. "Nessun altro paese al mondo ha concepito una riforma della giustizia così profonda", ha detto alla testata Luigi Soreca, ambasciatore dell'Ue in Albania. “Eppure – evidenzia il quotidiano - nemmeno questa revisione giudiziaria, che ha lasciato un arretrato di 30 mila cause giudiziarie - e altri sforzi come la collaborazione con la forza di sicurezza delle frontiere dell'Ue - sono stati sufficienti all'Albania per ottenere un invito ad avviare colloqui formali per aderire al vlub di 28 membri”. Il “Financial Times” scrive che, soprattutto dal momento in cui l'Ue ha realizzato il suo più grande allargamento nel 2004, con dieci nuovi membri, compresi molti dell'ex blocco sovietico, l'adesione è stata vista come un modo per “estendere l'influenza e i valori dell'Ue, incluso il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto”. Ma la testata rileva che il mancato rispetto per gli standard nella governance in molti dei nuovi Stati membri ha portato ad una certa “stanchezza” per i benefici dell'allargamento dell'Ue. “Tirana potrebbe riuscire a convincere Stati come la Francia, la Germania e i Paesi Bassi ad avviare i colloqui entro l'autunno”, ha comunque sottolineato il prestigioso quotidiano finanziario. (Res)