Turchia: questa sera dibattito tra candidati a sindaco di Istanbul

- I due candidati a sindaco di Istanbul, Binali Yildirim dell'Alleanza popolare e quello dell’opposizione, Ekrem Imamoglu, esponente del Partito popolare repubblicano (Chp), avranno questa sera un confronto elettorale al Centro congressi Lutfi Kirdar della capitale, ad una settimana dal nuovo voto. Il dibattito sarà trasmesso in diretta su diversi canali televisivi nazionali. Parlando prima del dibattito, Yildirim ha dichiarato che domenica a Istanbul verranno discusse altre questioni, ma "l'importante" è ciò che vogliono gli abitanti della megalopoli. Imamoglu, da parte sua, ha espresso la sua speranza per una discussione "piacevole". Il dibattito sarà moderato dal giornalista e presentatore televisivo Ismail Kucukkaya. Yildirim e Imamoglu gareggeranno nuovamente per la carica di sindaco di Istanbul dopo che il Consiglio supremo per le elezioni (Ysk) ha stabilito la necessità di ripetere il voto dopo quello svoltosi lo scorso 31 marzo. Imamoglu era stato inizialmente proclamato vincitore con un vantaggio di poco meno di 13 mila voti sul candidato sostenuto dal Partito giustizia e sviluppo (Akp) del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. I risultati del voto sono stati annullati dopo che sia l’Akp che il Partito del movimento nazionalista hanno fatto appello al Consiglio, citando irregolarità e violazioni della legge elettorale.(Tua)