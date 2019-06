Giustizia: Gelmini (FI), riforma non è capriccio di pochi ma necessità diffusa

- Mariastella Gelmini, presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, scrive in una nota che "l'esigenza della riforma della giustizia non è il capriccio di qualcuno, ma una necessità a tutela di tutti. La bufera che si è abbattuta sulla magistratura italiana, sul Consiglio superiore della magistratura e sull'Associazione nazionale magistrati - che ha portato alle dimissioni il presidente, Pasquale Grasso - lo dimostra platealmente. Una riforma della giustizia seria e organica non può limitarsi ai soli meccanismi di elezione dell'organismo di autogoverno della magistratura, ma deve avere il coraggio di andare oltre. Il 19 giugno, a quanto si apprende", aggiunge la parlamentare, "si terrà un vertice di governo sull'argomento e crediamo che sarà l'ennesima occasione in cui si manifesteranno le abissali contraddizioni di una maggioranza trainata dal giustizialismo del Movimento cinque stelle, che ha abolito la prescrizione e rinviato sine die la riforma delle intercettazioni. Il sussulto di garantismo della Lega non potrà bastare perché, in Parlamento, i pentastellati sono gli azionisti di maggioranza e alla guida del governo c'è un premier che dice apertamente di non essere garantista. Il giusto processo, la separazione delle carriere, l'abolizione dell'obbligatorietà dell'azione penale, la responsabilità civile dei magistrati, la riforma delle intercettazioni", conclude Gelmini, "è nel Dna di un governo di centrodestra. Con il Movimento cinque stelle, la Lega non farà niente di tutto ciò". (Com)