Migranti: Bernini (FI), governo latitante in Europa

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, afferma in una nota che "invece di combattere una guerra ai mulini al vento sul deficit, il governo avrebbe dovuto fare pressioni per modificare il regolamento di Dublino grazie al quale la Germania ci ha restituito via aereo, come paese di primo approdo, 1200 immigrati definiti appunto 'dublinanti'. Ma chi avrebbe potuto far sentire le ragioni dell'Italia", aggiunge la parlamentare, "se i vertici europei vengono sistematicamente disertati dai ministri competenti e se da mesi manca perfino un ministro per i Rapporti con l'Ue? E' evidente che chiudere i porti non è sufficiente senza un piano strutturato di rimpatri e senza una più forte collaborazione con l'Europa. Questi sono i frutti avvelenati dello splendido isolamento", conclude Bernini, "in cui il governo Conte si è voluto cacciare". (Com)