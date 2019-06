Giustizia: Bernini (FI) su Csm, ipocrisia regna sovrana, correnti sempre esisitite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, scrive in una nota che "dopo le ultime vicende che hanno scosso la magistratura e il suo organo costituzionale di autogoverno mi aspettavo che la sinistra giacobina chiedesse scusa, che riconoscesse pubblicamente di aver sbagliato, che la giustizia a orologeria non era un'invenzione, che le correnti nella magistratura sono sempre esistite e che questa degenerazione ha di fatto messo a forte rischio la civiltà giuridica nel nostro paese. Invece si procede a colpi di ipocrisia, si finge che tutto debba cambiare perché in realtà nulla cambi", continua la parlamentare, "e le dimissioni dei giudici coinvolti nei rapporti con i politici porteranno solo a uno spostamento del Csm verso l'asse tra Magistratura democratica e l'ala grillina, con l'ingresso addirittura di un magistrato stretto collaboratore del ministro della Giustizia dei cinque Stelle. Virata a sinistra, come ai bei tempi. Già, perché andrebbe ricordato che la prima, vera politicizzazione della giustizia avvenne col Pci, e se ci fossero stati i trojan allora", prosegue l'esponente di FI, "chissà quanti incontri tra magistrati di Md e dirigenti comunisti avrebbero registrato". (segue) (Com)