Giustizia: Bernini (FI) su Csm, ipocrisia regna sovrana, correnti sempre esisitite (2)

- Bernini osserva che "oggi, dopo anni di politica giudiziaria illiberale, ci si scandalizza fingendo di non ricordare che ci sono magistrati che fanno politica ogni giorno da almeno un quarto di secolo. Gli stessi che ora, gonfi di indignazione, puntano il dito contro un sistema di cui sono i primi responsabili. La giustizia italiana insomma sta arrivando nuda alla meta, e si avvera così la profezia di Cossiga, l'unico che abbia stigmatizzato il cortocircuito tra politica e magistratura in tempi non sospetti, arrivando a mandare i carabinieri al Csm. Cossiga, col suo sapiente sarcasmo, diceva che l'asticella si sarebbe alzata", conclude la parlamentare di Forza Italia, "fino a che i magistrati non avrebbero cominciato ad arrestarsi tra sé. Testuale: 'Finché si indagano tra di loro e forse anche tra di loro si arrestano, non violano la libertà dei cittadini'". (Com)