Iraq: media turchi, Forze di Ankara neutralizzano 7 militanti Pkk (2)

- Il ministro della Difesa, Hulusi Akar, ha annunciato lo scorso 5 giugno che le Forze armate della Turchia distruggeranno “tutti i rifugi” dei militanti del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) nella regione di Hakurk, nel nord dell’Iraq. Parlando ai militari di stanza nella base di Buyuktoprakli, nella provincia sud-orientale di Hakkari, non lontano dal confine con l’Iraq, Akar ha detto: “Non lasceremo l’area fino a che l’ultimo terrorista non sarà neutralizzato. Li espelleremo tutti”. Nella visita, il ministro è stato accompagnato dal capo di Stato maggiore della Difesa, generale Yasar Guler; dal comandante dell’Esercito, generale Umit Dundar; dal comandante della Marina, ammiraglio Adnan Ozbal; dal comandante dell’Aeronautica, generale Hasan Kucukakyuz. Gli ufficiali hanno ispezionato la base e ricevuto un aggiornamento sulle operazioni in corso. Buyuktoprakli è la base più vicina alla zona dell’operazione Artiglio, in corso dallo scorso 27 maggio nel nord dell’Iraq. (segue) (Tua)