Iraq: media turchi, Forze di Ankara neutralizzano 7 militanti Pkk (3)

- L’offensiva ha l’obiettivo di eliminare tutte le basi logistiche dei militanti del Pkk nell’area, utilizzata come punto di partenza per infiltrazioni in territorio turco. L’operazione è iniziata con il fuoco dell’artiglieria, con la copertura degli attacchi aerei e con una serie di incursioni sul terreno. Secondo Akar, il sud-est della Turchia è ora “completamente sotto controllo” e l’avvio dell’operazione oltre-confine è un’iniziativa conseguente. “Inoltre, stiamo facendo e faremo tutto il necessario per proteggere i diritti del nostro paese nei mari e nei cieli”, ha aggiunto il ministro. Stando a quanto riferito in mattinata dall’agenzia di stampa “Andolu”, l’operazione Artiglio ha portato finora all’uccisione di almeno 40 militanti del Pkk. Il movimento curdo è considerato un’organizzazione terroristica da Ankara, così come da Stati Uniti e Unione europea. (Tua)