India: legge di bilancio, avviata oggi la prima sessione parlamentare della nuova legislatura

- Si è aperta oggi, e terminerà il prossimo 26 luglio, la prima sessione parlamentare della nuova legislatura, che ha al centro del dibattito la legge di bilancio. Il 4 luglio saranno presentati l’Indagine economica e altri documenti, in vista della presentazione del bilancio, il giorno seguente. La manovra, stando a una circolare del dicastero delle Finanze, manterrà l’allocazione delle risorse prevista nel bilancio ad interim (in attesa delle elezioni), presentato a febbraio, salvo alcune allocazioni aggiuntive per far fronte a “impegni inevitabili”. La squadra di Sitharaman per il bilancio comprende il sottosegretario Anurag Singh Thakur e il consulente economico capo Krishnamurthy Subramanian. Ci sono poi gli altri sottosegretari: Subhash Chandra Garg (Finanze), Girish Chandra Murmu (Spese), Ajay Bhushan Pandey (Entrate), Atanu Chakraborty (Investimenti e asset pubblici), Rajiv Kumar (Servizi finanziari).(Inn)