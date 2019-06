Cuneo: motori, Aci premia piloti e navigatori del campionato provinciale 2018

- Martedì 25 giugno alle ore 18.30, presso il Salone d’onore del palazzo municipale di Cuneo (via Roma 28), con il patrocinio del Comune di Cuneo, si terrà la premiazione dei piloti e navigatori che hanno preso parte al “Campionato provinciale sport automobilistico 2018” – Trofeo Brunello Olivero, organizzato dall’Automobile Club Cuneo. Campione provinciale assoluto si è laureato Patrick Gagliasso, che bissa il successo ottenuto nel 2017. Titolo “Campione provinciale Under23” ad Alex Borgogno. Scuderia campione provinciale si è confermata la Provincia Granda Rally Club. Nel corso della serata saranno premiati, in particolare, i piloti e i navigatori che hanno gareggiato e ottenuto risultati a livello nazionale nelle gare del settore ‘rally’, ‘rally autostoriche’, ‘velocità in salita’ e ‘formula challenge – slalom’. A premiare i piloti interverranno i vertici dell’Automobile Club Cuneo con il fiduciario sportivo Simone Meneghetti. (Rpi)