Giustizia: Mulè (FI) su Csm, "sistema" corrotto fin dalle radici, subito la riforma

- Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri in Parlamento, afferma in una nota che "su quello che sta quotidianamente mortificando il Consiglio superiore della magistratura vanno dette parole chiare per rispetto dei cittadini. L'organo al quale la Costituzione assegna l'alta funzione di presidio di indipendenza delle toghe si è dimostrato irrimediabilmente corrotto nelle sue radici. L'ampiezza dello scandalo - prosegue il parlamentare - e la qualità delle persone coinvolte, la disarmante tecnica di spartizione ascoltata dalla viva voce dei protagonisti dimostra che non siamo davanti a un episodio ma a una 'prassi' consolidata. E' quello che ripete Forza Italia da tempo immemore: è esistito e ha proliferato in questo paese un 'sistema'", continua l'esponente di FI, "che si è fatto schermo delle garanzie costituzionali per mascherare una forsennata e impunita corsa all'occupazione degli incarichi direttivi della magistratura condotta attraverso accordi (ricatti?) tra partiti e giudici". (segue) (Com)