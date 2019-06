Giustizia: Mulè (FI) su Csm, "sistema" corrotto fin dalle radici, subito la riforma (2)

- Mulè rileva che "la storia di oggi mette in luce relazioni indicibili tra esponenti del Partito democratico e magistrati: averlo dichiarato o scritto negli scorsi lustri è costato querele e condanne. Era la fine destinata a chi osava mettere in discussione il 'sistema', mentre lo stesso 'sistema' continuava ad operare impunito. Il tempo si è incaricato di mettere a nudo le vergogne che abbiamo denunciato per vent'anni. Vedremo ora quanto coraggio avrà il governo che vive del mito delle manette salvo poi riscoprire il garantismo a sua convenienza per affrontare", conclude il deputato azzurro, "una riforma quantomai necessaria e urgente". (Com)