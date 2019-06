Salario minimo: Di Maio a Confindustria, non apriamo scontri, troviamo punto di caduta

- Il vicepremier, Luigi Di Maio, scrive su Facebook che "stamani ho letto l'intervista del vicepresidente di Confindustria Maurizio Stirpe sul salario minimo. Intanto fatemi dire che è già un bene che si inizi a parlare, finalmente, di diritti dei lavoratori. Veniamo da un'epoca in cui i partiti, specie il Pd, avevano dirottato il dibattito pubblico sull’abolizione dell'articolo 18, sulla privazione, appunto, dei diritti. Oggi possiamo invece dire di essere tornati a parlare di dignità del lavoratore, il che, lo ripeto, lo considero un grande passo avanti compiuto grazie al lavoro del Movimento cinque stelle e di una proposta di legge che, oltre ad aver inserito nel contratto di governo, abbiamo già presentato in Parlamento. Dunque il primo dato è questo", continua il capo politico pentastellato, "il salario minimo si farà, perché è nel contratto. E perché già esiste in molti paesi europei. Il secondo dato è la proposta: nella legge Catalfo (M5s) prevediamo di fissare per legge una soglia di almeno 9 euro lordi l'ora al di sotto della quale non si può scendere. In sostanza, contratti da 3 o 4 euro l'ora come se ne vedono oggi non saranno più consentiti, perché 3 o 4 euro l'ora non è lavoro, è schiavitù. Nei giorni scorsi un piccolo imprenditore su un quotiduano del Sud si lamentava di non riuscire a trovare personale per la stagione estiva e per questo dava la colpa al reddito di cittadinanza. Ormai è sempre colpa del reddito di cittadinanza, anche se scivoli dalle scale o ti macchi il vestito è colpa del reddito. Ironia a parte", afferma l'esponente dell'esecutivo, "l'offerta dell'imprenditore erano 800 euro al mese per otto-dieci ore di lavoro al giorno, 6 giorni a settimana su 7. Se fate un rapido calcolo siamo a meno di 3 euro l'ora. Ora capite perché non ha ancora trovato personale?". (segue) (Rin)