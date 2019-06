Salario minimo: Di Maio a Confindustria, non apriamo scontri, troviamo punto di caduta (2)

- Di Maio aggiunge che "chi attualmente accetta simili retribuzioni è perché non ha alternative, perché è in serie difficoltà economiche e c'è chi se ne approfitta. Fortunatamente ci sono però anche migliaia di piccoli, medi e grandi imprenditori che i propri dipendenti non li sottopagano, anzi, li difendono. Alcuni li trattano come fossero dei figli e a queste persone va il mio profondo riconoscimento e quello di tutto il governo. Per tornare a Confindustria non voglio sollevare polemiche o altro, anche se trovo paradossale che ogni volta che qualcuno provi a parlare di diritti, ci sia sempre qualcun altro pronto a frenare. Ad ogni modo nessuno finora ha chiuso la porta", spiega il vicepresidente del Consiglio, "al contrario tutti hanno riconosciuto che un problema legato ai salari esiste. Perché non sia stato affrontato prima non è dato saperlo, ma ora lo ha fatto il Movimento cinque stelle, dopo anni di inerzia, presentando una legge che si rivolge a circa 3 milioni di persone tra cui camerieri, giardinieri, pizzaioli, magazzinieri, dipendenti comuni. Non apriamo scontri, apriamo un confronto sano invece per trovare un punto di caduta che, principalmente, abbia lo scopo di restituire dignità ai lavoratori e arginare ogni proposta indecente al limite della schiavitù. Un confronto", conclude Di Maio, "che porti anche a premiare quegli imprenditori onesti che con il loro sudore portano avanti la nostra economia. Se remiamo tutti nella stessa direzione arriviamo prima. E arriva prima il paese. I prossimi obiettivi: giù le tasse e stipendi dignitosi. Viva l'Italia". (Rin)