Bulgaria: Ninova ritira dimissioni da leader del Partito socialista

- Kornelia Ninova ha ritirato le sue dimissioni da leader del Partito socialista bulgaro (Bsp). L’annuncio è arrivato oggi ad un Congresso del partito in cui la questione della leadership era la principale questione all’ordine del giorno, secondo quanto riferito dal portale di informazione “Sofia Globe”. Ninova, che ha presentato le sue dimissioni dopo la sconfitta del Bsp alle elezioni europee, ha detto di non volere più lasciare l’incarico per garantire la stabilità all’interno del partito almeno fino alle elezioni comunali di ottobre, in modo da contrastare gli “scontri interni” alla formazione politica. Il suo annuncio di non dimettersi è stato accolto da un forte applauso. Prima del Congresso, un certo numero di organizzazioni regionali del Bsp avevano chiesto a Ninova di non lasciare l’incarico come annunciato dopo le europee. (segue) (Bus)