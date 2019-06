Bulgaria: Ninova ritira dimissioni da leader del Partito socialista (2)

- Alla fine di maggio, dopo avere dato le dimissini, Ninova aveva chiesto un Congresso straordinario del partito per avviare la procedura per l'elezione di un nuovo leader con il voto diretto di tutti i membri del partito. Le dimissioni di Ninova dalla guida del partito erano arrivate a seguito del voto alle elezioni europee in cui i socialisti si erano fermati al 24 per cento dei consensi, ampiamente dietro a Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb), forza politica di governo del premier Boyko Borisov, prima il 30 per cento dei consensi. (Bus)