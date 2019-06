Migranti: Fratoianni (Si), i ministri M5s pur di non mollare posto firmano qualunque cosa di Salvini

- Nicola Fratoianni, esponente dì Sinistra italiana, scrive in una nota che "pur di non mollare il dicastero di cui sono titolari, i ministri del M5s firmerebbero qualunque carta anche la peggiore che gli impone Salvini. Ma di fronte a 43 naufraghi bloccati da giorni al largo delle coste italiane, almeno il presidente del Consiglio dei ministri un minimo di sensibilità umana o di coraggio ce l'ha? Li faccia sbarcare", conclude il parlamentare, "è il minimo che possa fare, un uomo politico responsabile delle proprie azioni e con un po' di coscienza". (Com)