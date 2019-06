Hong Kong: governatore Lam si scusa per proposta di legge sull'estradizione

- Il governatore di Hong Kong, Carrie Lam, si è scusata per il controverso disegno sull'estradizione e ha promesso di accettare tutte le critiche. "Riconosco che le carenze nel lavoro del governo hanno portato a polemiche e dibattiti nella società, sconvolgendo e deludendo molte persone. Il governatore si scusa e promette di accettare sinceramente tutte le critiche e apportare miglioramenti al servizio pubblico", si legge nella nota. I manifestanti, scesi in piazza anche oggi, nonostante la decisione di Lam di sospendere la proposta di legge, hanno chiesto le dimissioni di Lam. Migliaia di manifestanti vestiti di nero hanno marciato attraverso Hong Kong per la seconda domenica consecutiva. Quasi un milione è sceso in piazza la settimana scorsa. Queste proteste sono stati le più grandi da quando la colonia britannica si è riunita alla Cina nel 1997. (Cip)