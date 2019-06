Salva bebé: Bertacco (Fd'I), Di Maio e Toninelli si attivino per applicare legge Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Fratelli d'Italia, Stefano Bertacco, afferma in una nota che "l'estate italiana avrebbe dovuto portare una importante novità per la salvaguardia dei nostri bambini. Infatti, dal prossimo 1° luglio grazie alla legge Meloni sarebbe dovuto scattare l'obbligo di dotarsi di un 'sistema di ritenuta salva-bebè'. Ma il 1° luglio purtroppo non accadrà nulla, visto che la legge Meloni, forse, vedrà la sua applicazione a novembre. Se un genitore volesse comunque tutelare il proprio bambino", continua il parlamentare, "potrà certamente munirsi di seggiolini già in commercio, dotati di sistemi di allarme, ma che potrebbero non essere più rispondenti alle caratteristiche del decreto del ministero, il cui testo in fase di consultazione ha già avuto oltre una ventina di osservazioni di aziende, associazioni di consumatori ed esperti. Insomma, una cosa all'italiana. Attendiamo perciò", scrive l'esponente di Fd'I, "l'ennesima circolare dove si dica qualcosa, dove si diano delle risposte chiare alle famiglie italiane sempre più disorientate, considerato che erano stati stanziati anche fondi pubblici. Al momento non sono state ancora definite le modalità per usufruire di questi incentivi e serviranno disposizioni del ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il ministero dei Trasporti. Cari Toninelli, Di Maio, quindi invece di perdere tempo e sperperare i soldi degli italiani con il reddito di cittadinanza", conclude Bertacco, "fate cose utili per i nostri figli senza attendere l'ennesima tragedia". (Com)