Difesa: Air Show Parigi, Mbda presenta la propria visione dei futuri sistemi di difesa aerea

- Mbda presenta per la prima volta all’International Paris Air Show che inizierà domani al Le Bourget Parc des Expositions la propria visione delle capacità che saranno alla base della prossima generazione di sistemi da combattimento aereo europei. Secondo quanto riferisce una nota dell’azienda, a causa dell’evolversi delle minacce e della crescente complessità delle strategie di access denial, con effetti diversificati grazie alla cooperazione su larga scala tra sistemi di superficie-aria e aria-aria, la superiorità aerea dovrà in futuro essere creata su base locale e temporanea. I velivoli e gli attuatori dovranno essere in grado di penetrare nelle aree precluse, individuare le minacce prima di essere scoperti, costringere le minacce nascoste a svelarsi con sufficiente anticipo in modo da eliminarle e reagire con sempre maggiore rapidità rispetto a quella del nemico. (segue) (Res)