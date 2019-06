Difesa: Air Show Parigi, Mbda presenta la propria visione dei futuri sistemi di difesa aerea (2)

- In queste operazioni sempre più rapide, gli attuatori connessi ad una rete assumeranno un ruolo essenziale nel combat cloud, scambiando in tempo reale con le piattaforme e gli altri nodi della rete informazioni tattiche e coordinate dei bersagli, in modo da ottenere gli effetti operativi desiderati. Sarà inoltre necessario implementare solide strategie di sopravvivenza a fronte di minacce in continua e profonda evoluzione. Lo scontro non avverrà soltanto tra le piattaforme, ma anche tra le reti nemiche, e solamente quella più agile ed adattabile vincerà. L’impiego di tali attuatori in rete farà affidamento sulla capacità di difesa contro ogni forma di aggressione (es. guerra elettronica, cyber), ma anche su sistemi in grado di prendere rapidamente decisioni, anche in situazioni complesse. (segue) (Res)