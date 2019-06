Difesa: Air Show Parigi, Mbda presenta la propria visione dei futuri sistemi di difesa aerea (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto Mbda svolge un ruolo chiave, essendo in grado di fornire risposte a queste importanti sfide, grazie alla pluridecennale esperienza nella fornitura di sistemi d’arma per tutte le piattaforme di combattimento europee e grazie alla sua profonda comprensione di problematiche operative e tecnologiche. Ciò è dimostrato dai concept presentati in mostra al Paris Air Show che nascono dagli studi in corso all’interno dei singoli paesi domestici di Mbda, sia in programmi di cooperazione che nell’ambito di roadmap nazionali. Questi concetti formano un insieme coerente di capacità e dimostrano che Mbda è in grado di progettare soluzioni innovative a beneficio dei propri clienti per i loro futuri sistemi di difesa aerea. (segue) (Res)