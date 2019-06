Energia: ministro Petrolio egiziano, oltre un milione di abitazioni servite da gas naturale domestic

- Il governo egiziano è riuscito a portare il gas naturale per uso domestico a un milio e 210 mila abitazioni, 10 mila in più rispetto a quanto pianificato. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, in un comunicato stampa diffuso al termine di un incontro del Progetto nazionale per l’ampliamento dell’accesso al gas naturale per le famiglie. “Da luglio 2018 a giugno 2019 un milio e 210 mila abitazioni, 10 mila in più di quanto pianificato, nel quadro di un’iniziativa ministeriale che ha offerto prezzi agevolati”, ha dichiarato El Molla. Secondo il ministro egiziano, l’accesso al gas naturale per le famiglie ha consentito una riduzione del 7 per cento dei consumi di butano nell’anno fiscale 2018-2019 rispetto al precedente esercizio 2017-2018.(Cae)