Lombardia: incidente mortale sulla A4 tra Dalmine e Capriate

- Incidente mortale sulla A4 Milano-Brescia, nel tratto tra Dalmine e Capriate, in direzione Milano, all'altezza del km 163. Lo fa sapere in una nota Autostrade per l'Italia. Poco dopo le 12 un'autovettura ha sbandato autonomamente e si è ribaltata, causando la morte di una persona e il ferimento di un'altra. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Il tratto interessato in direzione Milano è stato bloccato per consentire i rilievi da parte della Polizia e - alle 13.30 - Autostrade registra 1 km di coda. (com)