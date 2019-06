Algeria: ex ministri Finanze e Trasporti interrogati da tribunale per rispondere ad accuse corruzione

- Gli ex ministri delle Finanze e dei Trasporti dell’Algeria, Karim Djoudi e Amar Tou, sono stati ascoltati oggi dalla Corte suprema per rispondere di accuse di corruzione e abuso di potere. Lo riferisce l’emittente algerina “Ennahar”. L’interrogatorio dei due ex ministri giunge a pochi giorni dall’arresto degli ex premier Ahmed Ouyahia e Abdelmalek Sellal ed dell’ex responsabile del Commercio Amara Benyounes per "dissipazione di fondi pubblici e concessione di privilegi illegali".(Ala)