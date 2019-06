Senato: Patuanelli (M5s), Casellati chiarisca al più presto su vicenda voli Alitalia

- Il capogruppo al Senato del Movimento cinque stelle, Stefano Patuanelli, afferma in una nota che "un politico deve sempre avere rispetto dei cittadini. Perciò mi lascia francamente molto sorpreso vedere affiancato, sul 'Fatto Quotidiano', il nome della presidente del Senato (o il suo staff) ad astruse pretese durante i loro recenti spostamenti su voli Alitalia, che avrebbero arrecato forti disagi sia al personale di bordo che ai passeggeri. Il Movimento cinque stelle considera conclusa l'epoca dei privilegi, come dimostra la battaglia vinta - a livello nazionale e regionale - sul taglio dei vitalizi. Siamo certi", continua il parlamentare pentastellato, "che la presidente Casellati saprà chiarire quanto accaduto al più presto perché è impensabile che la seconda carica dello Stato sia coinvolta in vicende che allontanano i cittadini dalle istituzioni". (Com)