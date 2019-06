Libia: premier Sarraj annuncia nuova iniziativa per risolvere crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier libico ha dichiarato che la sua iniziativa "affronterà l'attivazione di un’amministrazione decentralizzata, l'uso ottimale delle risorse finanziarie e una riforma della giustizia per tutte le regioni della Libia, garantendo al tempo stesso trasparenza e buon governo". Nella sua iniziativa, Sarraj ha anche fatto riferimento agli emendamenti ministeriali da apportare al governo "per tenere il passo con la natura dei prossimi eventi nazionali, specialmente nei settori dei servizi, dell'economia e della sicurezza, e per completare la revisione delle entrate e le spese delle Banche centrali di Tripoli e di al Bayda”. A ciò si aggiungono gli emendamenti relativi alla sicurezza e alle istituzioni militari per includere i gruppi armati provenienti da tutta la Libia. La settimana scorsa, Ghassan Salamé, rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, ha annunciato che una nuova iniziativa per risolvere la crisi libica sarebbe stata presentata. L’annuncio di Salamé ha seguito gli incontri del diplomatico Onu con Sarraj, il generale Khalifa Haftar e il tour internazionale che ha condotto l’inviato speciale negli Stati Uniti, in Russia, Italia e Francia. (Lit)