Senato: Maiorino (M5s) su Casellati, stupita da vicenda voli Alitalia

- Alessandra Maiorino, vicecapogruppo del Movimento cinque stelle al Senato, scrive in una nota che "la vicenda che riguarda la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, raccontata dal 'Fatto Quotidiano', lascia stupiti. Con dovizia di particolari, il giornale diretto da Travaglio ricostruisce alcuni recenti spostamenti della seconda carica dello Stato su voli Alitalia, costretti a partire ed atterrare con ritardo per le ostinazioni di Casellati e del suo staff. Gli episodi narrati", continua la parlamentare pentastellata, "la pretesa della presidente di salire a bordo solo quando tutti gli altri passeggeri si fossero seduti, una sua collaboratrice che sul volo Roma-Parigi del 12 giugno scorso si sposta d'imperio dal settore economico alla prima classe rifiutando le indicazioni degli assistenti di volo e il tentativo di spostare un passeggero che aveva regolarmente pagato il biglietto su quello Venezia-Roma di qualche giorno prima, simboleggiano una politica dall'odore di stantio contro cui il Movimento cinque stelle ha intrapreso la propria battaglia dal primo giorno in cui ha messo piede in Parlamento. Da chi ricopre così importanti cariche pubbliche", conclude Maiorino, "ci aspettiamo una maggiore attenzione e rispetto per i cittadini e i loro diritti. Non a parole, ma con i fatti". (Com)