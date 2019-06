Migranti: Meloni, strategia Merkel è scaricare problema su Italia

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, dichiara in una nota che "la Germania aumenta i rimpatri degli immigrati clandestini. Come? Li sedano, li ammanettano e li spediscono in Italia. Ecco la strategia dell'idolo degli europeisti Angela Merkel: scaricare il problema sicurezza e immigrazione della Germania sulla nostra nazione. Questa volta Onu, Unione europea e associazioni varie non hanno nulla da dire sui diritti dei migranti? Tutto questo", prosegue la parlamentare, "mentre una Ong tedesca, la Sea Watch, continua a traghettare immigrati in Italia. Il governo si faccia rispettare in Europa. La soluzione è non far arrivare i clandestini in Italia con un blocco navale europeo, cosa aspetta l'Italia a chiederlo? E cosa aspetta il governo a istituire i centri sorvegliati per clandestini, come quelli già istituiti nella civilissima Germania? Basta", conclude Meloni, "perdere tempo".(Com)