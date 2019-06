Argentina: l'intero paese senza corrente elettrica, luci spente anche in parte dell'Uruguay

- Un enorme black out ha colpito dalle prime ore della mattina l'intera Argentina, parte dell'Uruguay e città di altri paesi della regione. Lo riferisce la compagnia elettrica Edesur Argentina (Distribuidora de Energía Sur Sociedad Anónima) in un messaggio pubblicato su Twitter. "Un enorme problema nel sistema di interconnessione elettrica ha lasciato senza energia tutta l'Argentina e l'Uruguay", fa sapere la compagnia che distribuisce corrente nella capitale Buenos Aires e zone limitrofe. Secondo quanto riferiscono i media locali, il black-out avrebbe interessato anche una parte dell'Uruguay, il sud del Brasile e diverse città cilene. La pagina web dell'Ente nazionale regolare dell'energia è attualmente off-line. Al momento nulla si sa delle cause dell'emergenza. (Abu)