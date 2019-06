Lavoro: Portas (Pd), tavoli al Mise solo per aziende vicine a casa Di Maio

- Il deputato Giacomo Portas, esponente del gruppo del Partito democratico alla Camera e leader dei Moderati, scrive in una nota che "l’incompetenza e la superficialità di questo governo sono paradigmatiche. Di Maio considera le aziende solo quando stanno vicino a casa sua. E per provare a prolungare i termini di Alitalia ha chiesto soccorso a Lotito. Per risolvere gli altri tavoli di crisi", conclude il parlamentare, "chi chiamerà in soccorso? Topo Gigio?".(Com)