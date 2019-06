Governo: Brunetta (FI), è sotto schiaffo dell'Europa

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, scrive in una nota che "mentre il governo perde tempo scrivendo letterine inutili a Bruxelles sull'opportunità di cambiare le regole europee, giocando con le nomine in un gioco masochista a somma negativa, esso stesso non si accorge che sulle nomine non otterrà proprio nulla, considerata l'irrilevanza politica che Lega e Movimento cinque stelle hanno in Europa, la quale si è ancora più incattivita con il nostro paese, dopo l'atteggiamento arrogante e di continua sfida lanciato da Roma. Per un esecutivo che ha fatto del sovranismo il suo slogan", conclude il parlamentare azzurro, "l'essere sotto schiaffo di Bruxelles è l'esatta eterogenesi dei fini". (Com)