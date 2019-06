Egitto-Azerbaigian: da luglio riprendono voli compagnia Azal verso il Cairo e Sharm Sheik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie aeree di bandiera azerbaigiana Azal sta per riattivare i voli verso le destinazioni egiziane del Cairo e di Sharm Sheik. Lo ha annunciato il ministero del Turismo egiziano. La decisione arriva nel contesto della partecipazione del ministro del Turismo egiziano, Rania al Mashat, alla 110ma sessione del Consiglio esecutivo dell'Organizzazione mondiale del turismo a Baku, capitale dell'Azerbaigian. Azal ha programmato il suo primo volo diretto all'aeroporto del Cairo l'8 luglio e per il 18 luglio quello verso lo scalo di Sharm Sheik. I voli da Baku verso l'Egitto sono stati sospesi alla fine del 2017 a causa della bassa redditività economica. Tuttavia, al Mashat ha detto che i voli dell'Azerbaijan potrebbero beneficiare di un programma di incentivi per i voli charter a basso costo che hanno riempito più del 50 per cento dei loro posti.(Cae)