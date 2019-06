Pd: Bellanova, mi auguro che partito indichi via d'uscita credibile a disastro governo

- Oggi "non mi interessa solo il giudizio sul governo giallo-verde, ma anche chiedermi se il mio partito è in grado di indicare una via d’uscita credibile al disastro che ogni giorno si consuma. Mi auguro di sì. Per farlo bisogna mettere all’ordine del giorno la capacità di parlare al paese, capendo chi sono i nostri alleati e le nostre controparti. Voglio dire che il tema è più complesso della nostalgia dell’articolo 18": così la senatrice del Pd, Teresa Bellanova, intervenendo ad Assisi alla discussione sul tema "Che fine ha fatto la crescita?", insieme a Luigi Marattin, Francesco Borgonovo, Silvia Fregolent, Ivan Scalfarotto. "C’è un pezzo importante del sistema produttivo di questo paese", ha affermato ancora la parlamentare, "disperatamente senza interlocutori e senza interlocuzione. Un pezzo rilevantissimo, resiliente è stato definito, che ogni giorno sceglie di restare qui, produrre qui, garantire occupazione qui e portare nel mondo il made in Italy. Chi parla a questo segmento? Con qui discute questo segmento? Il compito di un partito come il nostro è esattamente questo, perché solo così", ha sottolineato l'esponente del Partito democratico, "possiamo saldare crescita e inclusione e garantire la tenuta sociale delle nostre comunità". (segue) (Rin)