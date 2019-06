Pd: Bellanova, mi auguro che partito indichi via d'uscita credibile a disastro governo (2)

- Bellanova ha, poi osservato che "per questo i tavoli di crisi sono importanti. Non perché uno si fa i selfie, fa la voce grossa, si prende gli applausi. Ma perché quei tavoli sono un bagno di realtà, lì capisci le esigenze del mondo del lavoro, lo stato di salute della rappresentanza, quali sono le politiche per l’innovazione, la formazione, la produttività, da mettere in campo, quali strumenti sono necessari e quali meno. Una palestra formidabile, se hai le competenze per capirlo. Oggi Di Maio deve rendere conto a tutti del perché organizzazioni sindacali e lavoratori sono costretti a scioperare sotto il ministero per essere ricevuti", ha continuato l'esponente dem, "perché le imprese lo informano delle difficoltà e lui non alza dito, perché sta distruggendo tutte la strumentazione che ha ereditato e aveva prodotto risultati importanti. A chi stanno consegnando, lui, il suo collega Salvini e tutta la maggioranza, questo paese", ha concluso Bellanova, "condannandolo all’irrilevanza?". (Rin)